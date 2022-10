Kijker in het ootje genomen bij Expeditie Robinson: ‘Ik voel me een verrader’

Honger

Moesten kandidaten vorig jaar een skipas, snowboots en thermo-ondergoed meenemen aangezien het ijskoud was in Kroatië, dit seizoen is een regenpak onontbeerlijk. Maandenlang hebben de makers een eiland kunnen zoeken om Expeditie Robinson op te nemen. Waarom dan in vredesnaam een locatie waar het alleen maar regent? ,,Ik heb toch een heel andere definitie van een natte droom”, relativeerde Niels Oosthoek toen ze wakker werden. Hij is een van mijn favorieten dit jaar. Met zijn expressie (gebalde vuist bij winst), fonkelende pretogen, zijn kwetsbaarheid (als het ging over zijn overleden vader) én humor. Waar sterrenkok London Loy zijn team op West trakteerde op gefrituurde dumplings − zelfs hier aan het fornuis krijg ik die niet zo lekker − moeten anderen het vooral doen met praten óver eten. ,,Gaan met die banaan”, zei Niels voor de proef. En dan ietsje zachter: ,,Nou ja, zonder banaan.” En tot slot: ,,Hádden we maar een banaan.”



Held

Nee, natuurlijk is Ilias Ojja geen held, maar zijn gestuntel op die ladder leverde grappige beelden én commentaar op: ,,Ik doe een soort bommetje en ik lijk net Pipo de Clown van Robinson.” Het was een aflevering zonder helden of heisa. Apen kakten op Mike Weerts (maar beelden ontbraken) en je zag tandengepoets met houtskool. Het opzienbarendste was de comeback van Team Paars. Hoe kón Oranje die royale voorsprong weggeven? Te lang getreuzel van Harry Piekema en Vincent Vianen. Plus: ,,Niet om ons heen gekeken en op de tijd gelet’’, verklaarde Liza Sips. Tsja, dan verdien je de Eilandraad.



Volledig scherm Ilias Ojja samen met Harry Piekema in actie tijdens Expeditie Robinson. © RTL 4

Hartzeer

Wat een sof. Is dit televisie maken? De makers van Robinson manoeuvreerden ons richting een battle op de Eilandraad. Eindelijk eens een gelijke stand. Alle gesprekken gingen daar vooraf naar toe. Chatilla van Grinsven die zogenaamd Liza erin wilde houden. Dennis Wilt die ‘meeging’ met Liza. Niet dus. Uiteindelijk stemde Dennis niet op Harry maar op Liza en werd het niet 3-3 maar 6-2. Exit Liza. Als kijker voelde ik me toch een tikkie in het ootje genomen. ,,Ik voel me een verrader”, lispelde Dennis. Duh! Dat is-ie toch ook? Wat wás het mooi geweest als Dennis echt op Harry had gestemd. Dat het 3-3 was geworden en het oude team Groen versus oud-Oranje stond. En nog mooier: als Harry dan zijn koffer had moeten pakken en het dus ineens Vincent en Chatilla tegenover Liza en Dennis was geweest. Nu zei Dennis tegen de vertrekkende Liza: ,,Ik blijf strijden voor Oranje.” Vergeefs! De weerman staat (tegen het groene bondje van drie) met één been in het spreekwoordelijke graf en het bijtrekken van het andere been is slechts een kwestie van tijd.



