Kijker krijgt de macht: Big Brother geeft wegsturen kandidaat uit handen

Big Brother zal het nieuws op dinsdagochtend 9 maart aan de bewoners vertellen. Dit is meteen in de 24/7 livestreams te zien, als ook in de reguliere aflevering dezelfde avond. Wat de bewoners niet weten, is dat in plaats van twee, drie van hen genomineerd zullen worden.



Jill, Julie, Liese, Matt, Michel, Naomi, Nick en Zoey zijn de acht overgebleven bewoners in het Big Brother-huis. Er kan gestemd worden vanaf dinsdag 9 maart 12.00 uur tot woensdag 10 maart 12.00 uur via rtl.nl/bigbrother. Julie is huismeester en kan niet genomineerd worden.



De nominaties worden bekendgemaakt in de aflevering van woensdag 10 maart. De ontknoping, waarin de kijker beslist wie van de genomineerden het huis moet verlaten, is te zien in de live-uitzending van Big Brother van donderdag 11 maart.