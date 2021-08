Kijkers Chateau Meiland schrikken van alcoholgebruik tijdens solexrit

John de Mol in het diepste geheim getrouwd in Parijs

30 augustus John de Mol is afgelopen weekend in Parijs in het diepste geheim in het huwelijksbootje gestapt met Els Verberk. Dat bevestigt Talpa na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. De mediamagnaat vormt al langere tijd een koppel met Els.