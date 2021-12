Kijkers geroerd door eerbetoon aan Bram van der Vlugt: Paul de Leeuw en Sint bezoeken graf

,,Ik was even bij het graf van Bram’’, zei de huidige Sint, die bij de opening van het programma op zijn schimmel over de begraafplaats reed. De vermaarde acteur, onlosmakelijk verbonden aan het sinterklaasfeest, overleed bijna een jaar geleden. ,,Het was een geweldige man, een geweldige acteur, heel bijzonder’’, aldus Sinterklaas. ,,Wat fijn om zo de uitzending te beginnen, om even langs Bram te gaan’’, zei Paul.

De presentator las Van der Vlugts favoriete gedicht voor, waarin wordt benadrukt dat de beste Sinterklaas goed contact heeft met het kind in zichzelf. Menig kijker was al geroerd, maar toen begon een compilatie met bekende fragmenten van de afgelopen decennia, zoals die keer dat Hans Kesting en Bram van der Vlugt elkaar als Sinterklaas in de ogen keken in het programma van Paul, in 2018.

Volledig scherm Bram van der Vlugt en Hans Kesting in 2018. © RTL

Op Twitter, waar het programma trending topic was, waren kijkers vol lof én weemoed. ‘Prachtig eerbetoon aan die onvergetelijke Bram van der Vlugt’, klonk een van de vele tweets. ‘Deze ‘beste van Bram’ mag een hele avond duren. Of tot volgend jaar Sinterklaas. Ook goed’, schreef een ander. ‘Deze ode aan Sinterbram was zo mooi.’

