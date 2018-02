Kijkers 'Groeten uit' genieten van Danny de Munk en zijn vrouw

Vol verbazing liep het gezin De Munk door het tijdelijk aangewezen huis waar ze gedurende het weekend in moesten verblijven. ,,Dit herken ik nog wel van mijn tante", jubelde de zanger bij een roze toilettafel. Toen Danny en zijn vrouw Jenny elkaar vervolgens in kleding uit 1982 zagen, was de lol pas echt begonnen,,Wat zie je er mooi uit", complimenteerde Danny zijn vrouw. Voor dochter Bo en zoon Davey was het echter wel wat wennen om zulke oubollige kleding te dragen. ,,Dit ziet er niet uit...", en Bo tegen haar vader: ,,Als ik je zo had gezien, had ik echt gezegd: adios amigos!"



Waar Danny en Jenny meermaals enthousiast reageerden op herkenbare liedjes, etenswaren of voorwerpen, waren de kinderen wat terughoudender. Zo had zoon Dave absoluut geen behoefte aan het proeven van kokosbrood. ,,Neehee. Ik hoef het niet", zei hij tegen zijn vader. Dat viel de kijkers thuis ook op, al waren veel mensen het met elkaar eens: 'Het zijn pubers. Laat ze lekker!'.