Kijkers in de war: ontvoering Heineken dubbel op tv

Dat de films tegelijk te zien waren, bewust volgens NPO-woordvoerder Danny Vormer op puur toeval. ,,Het is ons ook opgevallen, maar er zit geen uitgekiende strategie achter. Op NPO 3 zijn momenteel de true crime-weken aan de gang, en daar past een misdaadfilm als De Heineken Ontvoering precies in. We hebben geen overleg met andere zenders over onze programmering.’’



De Heineken Ontvoering, met hoofdrollen voor Reinout Scholten van Aschat, Gijs Naber, Teun Kuilboer en Korneel Evers, ging in oktober 2011 in première. Rutger Hauer kroop in de huid van Heineken, die van 9 tot 30 november 1983 door Cor van Hout, Willem Holleeder, Frans Meijer en Jan Boellaard werd vastgehouden in een loods. De film van regisseur Maarten Treurniet wist gisteravond 548.000 kijkers te boeien en staat daarmee op de 22ste plek van de kijkcijferlijst van de Stichting Kijkonderzoek.