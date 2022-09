Kijkers onder de indruk van Waylons rockversie van André Hazes-klassieker: 'Steengoede zanger’

met videoWaylon heeft gisteravond zijn muzikale comeback gemaakt op de Nederlandse televisie. In het tv-programma Matthijs gaat door was hij in drie verschillende rollen te zien: eerst als achtergrondzanger, vervolgens bracht hij een ode en uiteindelijk een volledig optreden waarin hij een Hazes-klassieker een rockjasje stak. Dit tot vreugde van de 840.000 kijkers.

Het was de eerste keer dat Waylon in een tv-programma opdook, sinds de verhalen over zijn privéleven naar buiten kwamen. Onlangs zegde hij nog een gesprek bij Jinek af, omdat er door de buitenwereld te veel inhoud aan was gegeven. Gisteren ging het bij Matthijs van Nieuwkerk enkel over de muziek. En dat beviel de kijkers thuis wel.



Eerst werd drummer Tessa Boomkamp in het zonnetje gezet. Toen zij het nummer Rosanna van Toto speelde, vormde Waylon een elite-achtergrondkoortje samen met Edwin Evers en Suzanne en Monique Klemann. Later in de uitzending maakt hij indruk door het gesprek met Piet de Visser op verzoek van de 88-jarige voetbalscout af te sluiten met een speciale versie van My Way.

Scheurende stembanden

Maar het hoogtepunt moet dan nog volgen. Waylon, die een Nederlands album heeft gemaakt, zingt de laatste tijd meer in het Nederlands. Speciaal voor de rubriek rond Henny Vrienten had hij Het Rode Licht van André Hazes in een nieuw jasje gestoken. Een stevige rockvariant met scheurende stembanden.



Direct na de aflevering was Matthijs gaat door nummer één trending topic op twitter in Nederland. Daarop staan volop complimenten voor de uitvoering van ‘een excellerende’ Waylon. Er zijn teksten te lezen als: ‘Wat is dit genieten zeg’, ‘wat een steengoede zanger’ en ‘een superavond met een wereldartiest als Waylon’.



Matthijs gaat door belandde gisteravond op de vijfde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Met 840.000 kijkers was de muziekshow het best bekeken programma om 21.30 uur. Ik Vertrek XL was de winnaar op prime time met 1,3 miljoen kijkers. Ik hou van Holland deed het op SBS 6 ook goed met 828.000 kijkers.

