Kijkers Op1 vallen over ‘opdringerige’ Tim Hofman

Ruim 1,2 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Erik Dijkstra en Tim Hofman in Op1 onder anderen Lodewijk Asscher, Jan Kluytmans en Ad Visser ontvingen. Hofman, die Sophie Hilbrand vervangt, kreeg het op sociale media zwaar te verduren toen hij met arts-microbioloog Jan Kluytmans in gesprek ging over de coronacrisis. De BNNVara-presentator vroeg Kluytmans onder meer of de scholen wel open moeten gaan in september. Daar kon Kluytmans niet direct antwoord op geven, maar daar nam Hofman geen genoegen mee. ,,U bent hier de deskundige, scholen open of dicht”, reageerde de presentator fel. De arts-microbioloog liet zich niet op de kast jagen en zei zich geen antwoord te laten ontlokken door Hofman ,,Ik versta: scholen dicht”, probeerde Hofman het vervolgens nog een keer.

De wijze waarop Hofman interviewde, viel bij veel kijkers niet in goede aarde en was onderwerp van tientallen tweets. Hij gedroeg zich ‘opdringerig’ en ‘respectloos’ en is niet op zijn plek bij de talkshow, luidde het onder meer.



‘Laat Tim Hofman iets doen waar hij wél goed in is. Ik word helemaal kriegel van zijn interviewstijl. Hij is erg onrustig, struikelt over zijn woorden en komt slecht geïnformeerd over’, schreef iemand bijvoorbeeld. En een ander: ‘Tim Hofman hoort daar toch echt niet thuis en is nog lang niet toe aan zo’n serieus programma. Redactie, grijp in.’



Hofman laat aan deze site weten niet de behoefte te voelen om te reageren.