Kijkers prijzen interviewstijl van Raven in Boerderij van Dorst

De volkszanger kwam bij de boerderij aan in de eerste auto die hij zonder zijn vader - die een aantal jaar geleden overleed - had gekocht. Die aankoop was een moeilijk moment, want Bauer senior reed zijn zoon altijd naar alle optredens. ,,Ik denk dat je sommige dingen nooit helemaal verwerkt”, zegt Frans. ,,Voor mijn gevoel is mijn vader er nog.”