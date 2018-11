Kijkers Rotterdam Project verbijsterd over peperdure aankoop dakloze

In de aflevering van gisteren had Beau van Erven Dorens een grote verrassing voor Stefanie. De jonge moeder probeerde al tijden aan een baan te komen, maar werd nergens aangenomen. Ook bij haar oude werkgever, McDonald's, kwam ze niet aan de bak. Daarom regelde Van Erven Dorens dat Stefanie bij de Italiaanse pastaketen Vapiano aan de slag kon gaan.



Dat kon natuurlijk niet zomaar en dus werd Stefanie eerst ingewerkt door een van de medewerkers. In de tussentijd besloot Van Erven Dorens op het zoontje van Stefanie te passen. Maar dat liep niet helemaal zoals gepland. Het ventje had namelijk een grote boodschap gedaan, maar dat kwam er aan alle kanten van zijn rompertje uit. En dus óók op Beau van Erven Dorens. ,,Wat heb je nou gedaan? Je hebt alles over mij heen gepoept!’’ sprak Van Erven Dorens de kleine aan met een speelse stem.



Nadat de presentator het ventje een schone luier en romper had aangetrokken, kwam hij nog even bij Stefanie spieken. Die reageerde uitgelaten en gaf te kennen het een erg leuke baan te vinden. Ook haar kersverse collega was te spreken over de inzet van Stefanie.