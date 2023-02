Kijkwijzer van komedie Fijn Weekend aangepast vanwege seksscènes

De leeftijdsclassificatie van de komedie Fijn Weekend is aangepast. De Kijkwijzer had een klacht ontvangen omdat er seks in de film zit en alcohol en sigaretten worden genuttigd. Daarom is de leeftijdkeuring verhoogd van 12 naar 14 jaar, meldt Kijkwijzer. De film heeft icoontjes gekregen voor seks, roken, alcoholgebruik, drugs en grof taalgebruik.

De klager stelde dat in de film beelden zitten ‘in de categorie seks die schadelijk kunnen zijn voor kinderen onder de 14 jaar’. Het gaat om scenes waarin ‘seksuele handelingen te zien zijn, op nadrukkelijke wijze in beeld gebracht’. Daarom is de leeftijdskeuring twee jaar verhoogd.

Fijn Weekend, die nu in de bioscopen draait, gaat over een vriendenkring die naar Frankrijk afreist om een overleden vriend te eren. Als de weduwe onverwachts haar nieuwe liefde meeneemt, groeit het weekend uit tot een rollercoaster aan emoties waarin de onderlinge verhoudingen op scherp komen te staan. De hoofdrollen worden gespeeld door Jon Karthaus, Carolien Spoor, Kay Greidanus en Sarah Chronis.

De Kijkwijzer was in december het middelpunt van een kleine rel toen classificatie van de familiefilm Pietje Bell naar 12 jaar werd verhoogd. Volgens een klager zou de film schokkend zijn vanwege een scene waarin Pietje Bell een tik van zijn vader krijgt. Nadat er klachten binnenkwamen over de nieuwe keuring, werd de leeftijdsclassificatie weer veranderd, nu naar 9 jaar. Tegen deze uitspraak ging Pietje Bell-producent Dave Schram weer in beroep. De uitspraak in dit beroep is nog niet gedaan.

