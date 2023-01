Kim Kardashian bemachtigt geliefde ketting prinses Diana: ‘Zonde dat dit kan’

Realityster en miljardair Kim Kardashian (42) is de nieuwe eigenaar van een peperdure ketting die de Britse prinses Diana graag droeg. Het is jammer dat zo’n stuk geschiedenis simpelweg naar de hoogste bieder gaat, vindt modejournalist Josine Droogendijk. Hoe kon dit gebeuren en gaan influencers straks aan de haal met juwelen van Máxima?

Een enorme hanger met amethisten, omlijst door diamantjes. Het is een sieraad waar je u tegen zegt, aldus Droogendijk. Net als tegen de prijs: Kardashian betaalde bij een veiling bijna 164.000 pond (zo’n 187.000 euro) voor de ketting van juwelenhuis Garrard. Het zou gaan om een stuk dat op bestelling is gemaakt en waarvan slechts één exemplaar bestaat.

Toch zou je niet raar opkijken als je in een verkleedsetje bij de Action iets tegenkomt wat erop lijkt, zegt Droogendijk. ,,De ketting is niet zo koninklijk. Bij royals zijn juwelen chiquer en ingetogen, niet te protserig.’’ Het stuk is wél typisch Diana. ,,Ze keek in de jaren 80 graag naar de serie Dynasty, men noemde haar ook wel ‘Dynasty Di’. Ze droeg kleding in de stijl van de show, met bijvoorbeeld hoge schouders. Ze liet zien dat ze steeds meer durfde.’’

Diana leende de ketting

Hoe graag Diana de ketting ook droeg, hij was niet echt van haar. Ze was goed bevriend met Garrard-baas Naim Attallah, die het juweel meermaals aan haar uitleende. Zijn nabestaanden hebben besloten de ketting te verkopen bij een openbare veiling, en zo kon een sieraad met bijzondere historische waarde in theorie bij iedereen terechtkomen.

Het werd dus Kim Kardashian, die er een hobby van lijkt te hebben gemaakt om bekende mode-items te verzamelen. Vorig jaar droeg ze nog een beroemde jurk van Marilyn Monroe naar het Met Gala. Het gerucht ging dat ze het kledingstuk had beschadigd. Dat klopte niet, maar geeft wel te denken. ,,Het is jammer dat dit gebeurt’’, zegt Droogendijk over de verkoop van de ketting. ,,Het gaat ten koste van de magie en mystiek van het koningshuis.’’



Ze weet dat kleindochters van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hun kleding verkopen bij tweedehandszaakjes in Amsterdam. ,,Maar dan gaat het om prinsessen die mensen waarschijnlijk niet eens herkennen. Bij de ketting gaat een stukje van het sprookje verloren. Het idee: met geld is alles te koop.’’

In Nederland is zoiets vrijwel uitgesloten. Voor buitenlandse royals is het heel normaal om sieraden te lenen voor speciale gelegenheden. Een beetje slimme eigenaar noemt erbij wie het heeft gedragen en schroeft de verkoopprijs meteen met een paar nullen op. De meeste sieraden van koningin Máxima zijn van haarzelf of erfstukken van de familie.

,,Ze houdt ze zelf, bijvoorbeeld voor haar dochters’’, zegt de modekenner. ,,Zo voorkomt ze dat ze ergens voor een spotprijsje worden aangeboden.’’ Veel verschillende sieraden heeft Máxima overigens niet nodig. ,,Want de stukken hebben handige haakjes en schroefjes. Wil ze bijvoorbeeld de ene ketting met de steen van de andere, dan kan dat worden aangepast.’’

Naar de supermarkt

Het is de vraag wat Kim Kardashian nu met Diana’s ketting gaat doen. ,,Ik heb respect voor haar, maar ze is niet het toonbeeld van klasse, zeker niet van koninklijke klasse’’, zegt Droogendijk. ,,Zij heeft geen ingewikkelde gelegenheid nodig om hem te dragen, dat kan ze zo naar de supermarkt doen. Maar vermoedelijk bewaart ze hem voor het Met Gala van dit jaar.’’

