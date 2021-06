Kim Kardashian op verjaardag Kanye West: ‘Ik hou voor altijd van je’

Musical Rocky Horror Show van start op Leids­eplein tijdens Pride Week

De musical de Rocky Horror Show zal langere tijd te zien zijn in de Stadsschouwburg van Amsterdam, inmiddels bekend als ITA. Precies in de Amsterdam Pride Week gaat de musical van start aan het Leidseplein. En dat is geen toeval, laat producent De Graaf en Cornelissen weten.