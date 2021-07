Kim Kardashian over blote jurk bij Vaticaan: ‘Dresscode niet geschonden’

foto'sKim Kardashian (40) heeft zich naar eigen zeggen keurig aan de kledingregels gehouden toen ze afgelopen week het Vaticaan bezocht. De realityster verscheen in een schouderloze jurk met grote uitsnedes bij de residentie van de paus, terwijl zulke kleding daar binnen verboden is. De sexy outfit was echter alleen zichtbaar toen ze buiten arriveerde, verzekert ze nu.

Kim kreeg deze week samen met topmodel Kate Moss en haar dochter Lila Grace (18) een rondleiding door de Sint-Pietersbasiliek en bezocht de Sixtijnse Kapel. Op beide plekken gelden strenge dresscodes en mag je alleen naar binnen als je ‘gepast gekleed’ bent, aldus de officiële website. Mouwloze kleding is verboden, evenals laag uitgesneden topjes, korte broeken en minirokken.

De strakke, kanten jurk van Kim had daarentegen vrijwel geen mouwen en liet haar beide schouders bloot. Op nieuwe foto’s is echter te zien dat Kim binnen een zwart lederen jackje over de jurk droeg, zoals kort na het bezoek al werd vermoed. ‘Maak je geen zorgen’, schrijft Kim bij de kiekjes tegenover haar 232 miljoen Instagram-volgers. ‘Ik heb me aan de dresscode gehouden en mezelf volledig bedekt toen ik in de Sint-Pietersbasiliek en de Sixtijnse Kapel was.’



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Amerikaanse had overigens de tijd van haar leven in Vaticaanstad. ‘Het was geweldig om alle iconische kunst, architectuur en de oude Romeinse sculpturen in het echt te zien, vooral het werk van Michelangelo’, aldus Kim. ‘We kregen zelfs de kans om het privéarchief te bekijken met de mantels van alle pausen uit de geschiedenis, daterend tot en met de zestiende eeuw.’

Paus is dope

Het is voor Kim bij een rondleiding gebleven; ze heeft de paus volgens TMZ niet ontmoet. Ze zou dat vermoedelijk best leuk hebben gevonden, want in 2015 twitterde ze nog dat ze hem ‘dope’ vindt.

Hoewel ze dat ongetwijfeld als compliment bedoelde, zorgde de tweet wel voor enige ophef. Een nieuwssite uit Argentinië, waar paus Franciscus vandaan komt, interpreteerde ‘dope’ namelijk als synoniem voor ‘drugs’ en betichtte haar van belediging.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kim zou in Italië zijn vanwege zakelijke afspraken, maar geniet dus ook van de lokale bezienswaardigheden. Dankzij haar vaste visagist en haarstylist, die ook in het land zijn, ziet ze er elke dag verzorgd uit, bijvoorbeeld toen ze naar het Colosseum ging:

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoe goed ken jij Kim en haar bekende familie? Test je kennis in onze quiz:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Kim Kardashian op een archieffoto. © BrunoPress/Pacific Coast News

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: