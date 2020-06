Kim Kardashian wil ziekenhuisrekening gewonde demonstrant betalen

Kim Kardashian ontstak in woede nadat ze een foto van een jonge vrouw op Twitter zag, die tijdens een protest tegen politiegeweld geraakt werd door een rubberkogel. De vrouw postte beelden waarop haar heftige verwondingen te zien zijn. Hierop plaatste Kardashian een tweet met daarin de vraag of iemand wist wie ze is, omdat ze graag de medische kosten wil vergoeden die de demonstrant moet maken.

Al snel werd achterhaald dat het hier om de 23-jarige Shannyn Sharyse Nara gaat. Ze plaatste meerdere foto's en video's op haar sociale media kanalen, waarop de demonstratie maar ook haar bezoek aan het ziekenhuis te zien is. ,,Er is een gat in mijn voorhoofd geslagen door de kogel en de artsen kunnen het vanwege het vuil dat erin zit niet hechten. Mijn opgezwollen oog kon ik pas na een uur weer opendoen. Beide ogen zijn vertroebeld door het vuil, waardoor ik ze constant moet bevochtigen om te kunnen zien’’, aldus Shannyn.

Kim plaatste de afgelopen week al meerdere tweets waarin ze het belang van Black Lives Matter onderstreept. Ze is bepaald niet de enige celebrity die zich tegen het politiegeweld uitspreekt. Ellen DeGeneres postte een video waarin ze zich op zeer emotionele wijze uitspreekt. ,,Ik heb eerder nog niets persoonlijk gezegd, omdat ik niet wist wat ik moest zeggen. Ik ben zo verdrietig en boos. Ik heb me altijd hard gemaakt voor gelijkheid. Ik heb altijd de stem willen zijn van mensen die het gevoel hadden dat hun geluid niet meetelde. Want ik weet hoe dat voelt. Misschien ben je het oneens met de wijze waarop ik dit zeg, maar je moet het begrijpen om het samen op te lossen.’’

Wereldwijde schok

Ook Adele plaatste een foto van George Floyd op Instagram, waarbij ze schreef volledig solidair te zijn met de Black Lives Matter beweging. ,,De moord op George Floyd heeft voor een wereldwijde schok gezorgd. Maar er zijn ontelbaar veel slachtoffers waarbij dat niet het geval was. Er worden over de hele wereld protestmarsen gehouden om hier aandacht voor te vragen’’, aldus de Britse zangeres.

,,Wees boos, maar blijf gefocust! Blijf luisteren, blijf vragen en leren. Het is belangrijk dat we ons nu niet laten ontmoedigen of manipuleren. Het gaat hier om systematisch racisme, politiegeweld en ongelijkheid. En dat gebeurt niet alleen in Amerika. Racisme leeft overal.’’

Artikel George Clooney

De dood van George Floyd heeft ook George Clooney hard geraakt. De acteur schreef in een artikel voor The Daily Beast: ,,We weten niet wanneer de protesten zullen afnemen. Laten we hopen dat er niet nog meer mensen vermoord worden. Wat we wel weten is dat er weinig verandering gaat komen. De woede en frustratie die we op straat zien, herinnert ons eraan dat we als land nauwelijks gegroeid zijn sinds de slavernij. We hebben een systematische verandering nodig bij de politie en het criminele rechtssysteem.’’

Volgens Clooney is racisme de ware Amerikaanse pandemie. ,,Het infecteert ons al 400 jaar en nog steeds is er geen vaccin tegen gevonden. Het lijkt wel alsof er gestopt is met zoeken naar het juiste medicijn. Er is maar een manier om dit virus te bestrijden: ga stemmen.’’