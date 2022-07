Kim straalt in doorzichtige kimono en Renate heeft dé tip om af te vallen

Advocaten Amber Heard leveren stukken aan voor hoger beroep in zaak-Depp

De advocaten van actrice Amber Heard hebben vandaag documenten ingeleverd bij de rechtbank voor het hoger beroep in de lasterzaak die haar ex Johnny Depp tegen haar had aangespannen. Een jury besloot eerder dat Amber miljoenen moet betalen aan de acteur.

21 juli