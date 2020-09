Kimberly voor het eerst op pad met zoontje en Chantal deelt heuglijk nieuws

Hidde en Thijs volgen corona­proof de Tour vanuit een ‘frietkraam’

8 september Ondanks corona wordt de Tour de France toch verreden en dus is Hidde van Warmerdam erbij, voor het programma In het Wiel op de site van deze krant. In een mobiele studio die Covid-proof is en verdacht veel op een frietkraam lijkt.