Kinderen eren Marco na gesprek over affaires: ‘Voor altijd mijn voorbeeld’

Borsato gaf gisteravond zijn eerste tv-interview sinds zijn burn-out en de scheiding van Leontine Ruiters. Het ging onder meer over zijn overspel, waarvoor zijn kinderen hem volgens de artiest inmiddels hebben vergeven. Marco, die onder meer vreemdging met zangeres Iris Hond, stelde dat het gezin nog steeds ‘een eenheid’ vormt.

Dat blijkt ook uit de berichten op Instagram, die ogen als een gecoördineerde actie. ‘Woorden kunnen niet beschrijven hoe trots ik op jou ben, papa’, schrijft Jada (18) bij een foto van zichzelf en Marco. Senna (19) schrijft vrijwel letterlijk hetzelfde bij een kiekje van zijn pa en deelt eveneens dezelfde Italiaanse woorden insieme per sempre e sempre, oftewel: voor eeuwig en altijd bij elkaar.



Alleen Marco’s oudste zoon Luca (22), die aanvankelijk erg boos was over de toedracht van de scheiding, is langer van stof. ‘Je wilt niet half weten hoe trots ik op je ben, wat voor geweldige vader je altijd bent geweest en voor altijd zal zijn voor ons’, begint hij.

‘Het zal me een zorg zijn wat de rest van Nederland van alles vindt, maar ik weet wat voor pure man en mens jij bent, lieve pap. Ik spreek namens ons allemaal als ik zeg dat we zielsveel van je houden en je nooit, maar dan ook nooit kwijt willen. Welcome back to this world of love and joy.’ Hij lijkt te verwijzen naar de uitspraken van Marco over het diepe dal waarin hij het afgelopen jaar zat, waarbij hij zelfs suïcidale gedachten kreeg.

Ondanks de omstandigheden rond de scheiding ziet Luca zijn vader als een voorbeeld. ‘En laten we één moment nemen om nooit te vergeten dat je voor altijd mijn grote voorbeeld bent. En daarnaast voor vele anderen.’



Borsato zelf reageert op alle drie de berichten met dezelfde woorden: ‘just the five of us’, te interpreteren als: het draait om ons vijven. Leontine reageert met hartjes onder de berichten en deelt zelf een Instagram Story van Senna met de genoemde Italiaanse tekst.

Het gesprek van Marco met Linda de Mol, waarin zij hem geen kritische vragen stelde, trok gisteravond bijna 1,4 miljoen kijkers naar SBS 6. Tv-columniste Angela de Jong zei er ‘misselijk’ van te zijn geworden.

