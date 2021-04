Kinderen in drugsroes in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

Video Boer zoekt Vrouw babyspeci­al: ‘Yvon zat met kruiwagen vol cadeaus aan kraambed’

11 april Sinds de allereerste aflevering van Boer zoekt Vrouw in 2004 zijn ruim honderd boeren gevolgd in hun zoektocht naar die ene ware liefde. Van hen hebben er 85 een vaste relatie. Bij 42 van deze boeren zijn maar liefst 90 kinderen geboren. In de Boer zoekt vrouw: 90 spruiten special, vanavond op tv, gaat Yvon Jaspers bij een aantal van hen op bezoek, onder wie boerin Steffi (30) die haar eerste kindje zelfs naar de presentatrice heeft vernoemd.