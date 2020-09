Kinderen Linda de Mol herkennen haar niet als ‘man voor een dag’

De Mol vertelt dat ze vroeger altijd riep dat mócht ze reïncarneren, ze dan graag als man wilde terugkomen. ,,Dat kwam vooral omdat ik dolgraag zou willen weten hoe het is om een piemel te hebben. Lijkt me zó anders, zo’n uitwendig orgaan dat in staat is hele hersenfuncties over te nemen. Dat je in je hand kunt nemen, dat hard kan worden en waarmee je staand kunt plassen – wat ik met mijn smetvrees een groot voordeel vind.” Maar ze dacht ook dat mannen het makkelijker hebben in het leven dan vrouwen - al is ze van dat idee toch wel wat teruggekomen.



In het blad laat ze ook een bekende vrouwen als Renate Gerschtanowitz en Tatum Dagelet aan het woord over wat zij zouden doen als ze voor een dag een man zouden zijn.