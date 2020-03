Kinderen van William en Catherine klappen voor zorgmedewerkers

In navolging van veel andere Europese landen klapten vandaag ook de Britten voor medewerkers in de zorg. De kinderen van prins William en zijn vrouw Catherine gaven het goede voorbeeld.

In een Instagram-filmpje van Kensington Palace is te zien hoe George, Charlotte en Louis hun handjes stuk klappen om iedereen die in de zorg strijdt tegen het coronavirus een hart onder de riem te steken. Eerder riep koningin Elizabeth via Twitter op om 20.00 uur lokale tijd mee te klappen.

“#ClapForOurCarers is een kans om onze dank en waardering te tonen aan het personeel, vrijwilligers en iedereen aan de frontlinie”, luidt de tweet van Buckingham Palace. Of de 93-jarige Queen zelf vanuit Windsor Castle een applaus heeft laten klinken, is niet bekend.

Eerder deze week werd bekend dat de Britse kroonprins Charles (71) is besmet met het coronavirus. De 71-jarige troonopvolger heeft last van ‘milde symptomen, maar verkeert verder in goede gezondheid’, aldus een verklaring. Zijn vrouw Camilla, de hertogin van Cornwall, is ook getest maar heeft het virus niet. Het koninklijke koppel zit in thuisisolatie in Balmoral Castle in Schotland.

Koning Willem-Alexander en zijn gezin deden vorige week al mee aan een soortgelijke actie in Nederland. Ze deelden een filmpje waarin ze niet alleen applaudisseerden, maar ook met pannendeksels op elkaar sloegen. ,,Wij klappen vanavond uit dank en respect voor alle zorgmedewerkers in Nederland die ons beschermen tegen het verschrikkelijke coronavirus”, aldus de koning.