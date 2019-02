‘Kippenvel... Karl Lagerfeld was een legende’

Ook ontwerper Addy van den Krommenacker is geschrokken door het nieuws. ,,Karl was een icoon. Ik ken hem al sinds ik begon in de mode en heb een enorme bewondering voor de ontwerpen die hij maakte’’, laat hij deze site weten. Lagerfeld was volgens Van den Krommenacker zo bijzonder omdat voor hem leeftijd geen issue was. ,,Hij kende geen houdbaarheidsdatum en ontwierp voor jong en oud. Die gave had hij, om werkelijk elke leeftijd aan te spreken. Dat maakt hem een grootheid in de mode.’’

Van den Krommenacker wisselde nooit een woord met Lagerfeld, maar herinnert zich wel hoe hij met hem in één ruimte was. ,,Dat was in de jaren 80 toen ik een aantal collecties van hem had ingekocht. Ik weet nog hoe starstruck ik was en niet op hem durfde af te stappen. In die tijd nam je ook nog geen selfies.’’ Dat Lagerfeld met name de laatste jaren grillig uit de hoek kon komen, verbaast de ontwerper niet. ,,Ik kan me dat voorstellen. Je staat als designer constant onder druk, zeker als je collecties voor Chanel maakt. Bovendien word je scherper als je ouder wordt. Dan kunnen de uitspraken die je doet je niet zo veel meer schelen.’’