Kirstie Alley: van iconisch in Look Who's Talking tot de verrukkelijke bitch in Drop Dead Gorgeous

Squid Ga­me-ac­teur O Yeong-su (78) in februari voor rechter wegens vermeend seksueel wangedrag

De 78-jarige Zuid-Koreaanse acteur O Yeong-su zal in februari 2023 voor de rechter verschijnen. Dat heeft Associated Press gemeld. De acteur is in Nederland vooral bekend van zijn rol als Oh II-nam in de succesvolle Netflix-reeks Squid Game. Vorige week werd bekend dat O Yeong-su is aangeklaagd wegens seksueel wangedrag.

3 december