Kittige Bridget klimt op een piano en Nikkie knuffelt een husky

007 Exclusief: onze filmver­slag­ge­ver woonde laatste opnamen nieuwe James Bond-film bij

10:18 Filmredacteur Ab Zagt mocht als enige Nederlandse journalist op een van de laatste draaidagen de slotopnamen bijwonen van de nieuwe James Bond-film No Time To Die. Op de set heerst vooral weemoed over het laatste optreden van Daniel Craig als 007.