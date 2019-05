Kjeld Nuis: Alles in rep en roer als er over Joy en mij wordt gepraat

De geruchten dat er meer speelt tussen Kjeld en de 20-jarige Joy laaiden deze week op nadat de langebaanschaatser op Instagram vertelde dat zijn 2-jarige zoontje Jax een ontmoeting had gehad met Formule 1-held Max Verstappen. ,,Ik heb liever zijn papa’', aldus Joy, die haar reactie later weer verwijderde.

Over de kwestie wil Nuis niets kwijt. ,,Ik wil eerst alles met Jill achter de rug hebben’', vertelt hij aan vrouwenblad Viva over de verhouding met zijn ex. ,,Elke keer als er over mij en Joy wordt gepraat of geschreven, is alles weer in rep en roer. Dan belt Jill me huilend op. Het is alleen maar olie op het vuur.’'

Telelens

De schaatser zegt erg geschrokken te zijn van het feit dat een journalist van een bekend roddelblad onlangs met een telelens voor zijn woning stond. ,,Ik heb hem opgebeld en gezegd: Als je de volgende keer voor mijn huis gaat liggen, bel aan, drink hier een kopje koffie en dan mag je het interieur ook nog fotograferen.’'

Van het feit dat hij en Jill in december na vijf jaar een punt achter hun relatie zetten, zegt hij geen liefdesverdriet te hebben, maar wel verdriet ‘van de situatie’. ,,Het is verdrietig om Jax op te halen en te brengen naar degene van wie je zo veel hebt gehouden. Naar het huis waar we samen woonden. Dat is superheftig, maar het was mijn eigen keuze.’'

Het stel zit dan ook nog midden in de nasleep van hun verbroken romance. ,,Ik denk dat Jill lange tijd het gevoel heeft gehad dat ze in mijn schaduw leefde, alles ging volgens míjn plan. Als ik terugkwam van trainingskamp wilde zij leuke dingen doen, maar thuis moest ik trainen en rusten. Ze zei weleens dat ze liever had gehad dat ik caissière was in plaats van topsporter. De komende jaren wil ik alles op alles zetten voor het schaatsen en dat is moeilijk als je het idee hebt dat je partner altijd aan het wachten is.’’