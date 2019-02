Kjeld Nuis schrok zich ‘rot’ van aandacht na breuk met Jill

Geen leven

Ook zegt Nuis nog niet toe te zijn aan een nieuwe relatie. Hij was vijf jaar samen met Jill. ,,Wat ik bedoel: er wordt op me gelet, maar ik blijf toch doen wat ik doe. Als ik me voor iedereen die wat over me te zeggen heeft, moet verstoppen, heb ik geen leven. Sven zei laatst ook tegen me: Of je wilt of niet, ze hebben het over je.’’



De schaatser kwam vorig jaar vooral in de belangstelling te staan toen hij op de Olympische Spelen in Pyeongchang goud op de 1000 meter veroverde. Kort daarna deelde Jill (30) een schattig filmpje van peuter Jax, die zijn vader herkende tijdens de huldiging. De beelden werden in korte tijd ruim 100.000 keer bekeken.