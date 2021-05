Klaasje Meijer over vertrek: Mijn vriend probeerde me te overtuigen bij K3 te blijven

Voor het eerst praat de uittredende blondine in haar eentje. Ver weg van alle goedgeluimde promopraatjes over een nieuw K3-album, single of videoclip. En dat is ‘best een beetje bevrijdend’, volgens haar. De video’s van huilende kinderen deden haar inbox de voorbije drie maanden ontploffen én braken haar hart. ,,’Sorry, sorry!’, dacht ik dan. Maar kinderen vergeten dingen ook gewoon snel weer. Ik weet zeker dat ze over een jaar of twee, als de nieuwe bij Hanne en Marthe is, al aan hem of haar gewend zijn.”