Kliniek zet ‘schokkende’ filmbeelden maagverkleining Frans Duijts op Instagram

Op de beelden, die tijdelijk te zien zijn op Gabriels’ Instagram Stories en niet voor iedereen geschikt zullen zijn, is te zien hoe artsen met kijkbuizen en andere apparatuur het lichaam van de momenteel 122 kilo zware vocalist in gaan. Op de achtergrond is het verloop van de operatie te volgen op een monitor. Als de ingreep is voltooid, wordt het stuk maag dat bij Duijts is verwijderd ook nog even als ‘trofee’ aan de volgers van Gabriels getoond.



Frans Duijts worstelt al jaren met zijn gewicht, blijkt uit een YouTube-filmpje dat voor de operatie werd opgenomen. ,,Ik ben al tijden bezig met sporten en lijnen, maar niks helpt”, aldus Duijts die zo langzamerhand helemaal klaar was met het feit dat hij ondanks alle inspanningen een vol uiterlijk bleef houden. ,,Mijn lichaam is gewoon moe geworden van alle pogingen.”