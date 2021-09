Kluun is getrouwd met 'juf' Anne de Jong

Kluun volgde in 2017 een coachopleiding bij De Jong en noemt haar daarom liefkozend zijn ‘juf’. Twee jaar later ontmoetten ze elkaar weer, toen De Jong bezig was met een nieuw boek. Kluun sprak toen een aantal keer met haar af om te praten over het schrijven en al gauw sloeg de vonk over. ,,Na de tweede ontmoeting heb ik stiekem door de luxaflex op mijn woonboot staan kijken hoe Anne haar fiets van het slot haalde, opstapte en wegfietste. Daarna heb ik twintig minuten voor me uit staan staren, volledig van de kaart”, aldus de schrijver, die bekend is van boeken als Komt een vrouw bij de dokter en De weduwnaar.