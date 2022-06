Knallende ruzie TicketSwap en Mojo door tickets Red Hot Chili Peppers: ‘Kaartjes waren gewoon geldig’

update Concert Rolling Stones in Arena op laatste moment afgelast, Mick Jagger test positief

Het concert van de Rolling Stones dat vanavond plaats zou vinden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gaat niet door. Dat is zojuist bekendgemaakt door organisator Mojo. Flink wat bezoekers zaten al in het stadion en daar werd medegedeeld dat het optreden is afgelast vanwege een positieve coronatest van zanger Mick Jagger.

20:39