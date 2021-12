‘Knipten de makers van Robinson de vloekende kandidaten eruit?’

Wie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson in drie thema’s: honger, held & hartzeer.

HONGER

Er lag fruit. Een banaan, citroen, appels, een kiwi, wat al niet? De kandidaten keken allesbehalve hongerig. Ze moesten de stukken fruit onthouden om een finaleplek te bemachtigen. De trek in eten heeft plaatsgemaakt voor honger naar de eindstrijd. Naar de overwinning. De kans is groot dat Britte Lagcher die pakt. Als eerste plaatste zij zich na de geheugenproef voor de finale. Dat wekte geen verwondering: als je altijd eerlijk bent, hoef je niets te onthouden. Lieg je alles bij elkaar, dan moet je álles onthouden. En daarin glorieerde de niets en niemand ontziende Britte met afstand. Vraag maar aan Jan, René, Jasmine en Sandra. Hoe zitten zij voor de tv? Drie weken geleden schreef ik dat de actrice voor haar optredens in Robinson een Gouden Kalf verdient. Ik bedoelde: een Gouden Kalf én Gouden Beer én Gouden Leeuw én Gouden Palm. Om bij honger en eten te blijven, Britte kruidde het programma als de beste smaakmaker van allemaal. Haar kindertaal (‘Podverdrie’) en kleuterdansjes zijn haar vergeven.

Volledig scherm © Mark Reijntjens

HELD

Die Robbert Rodenburg.... wát een timing. Nog niet één individuele proef gewonnen, maar op het moment dat hij er echt moest staan, stond hij er. Na een zenuwslopende proef met dat blokjes bouwen. Ik vond dat ze nog rustig bleven als die torens weer in elkaar sodemieterden. En nog eens. En nog eens. Ik had allang de Bond tegen vloeken achter me aan gekregen. Of hebben de makers die kreten eruit geknipt? En zag ik het goed dat de reactie van de balende Do werd gedempt? Hoe het ook zij: een puike prestatie van Robbert. Het moment dat de succesvolle influencer dat laatste blokje pakte, begon te juichen en de sportieve Jay-Jay hem omhelsde, dat was kippenvel.

HARTZEER

Natuurlijk, het staat in het draaiboek. Ik snap het. Je moet enthousiasmeren. De kijker meetrekken in het spel, de wedstrijd, die van ‘op leven en dood’. Maar hoe kwam het bij u over als de presentatoren Nicolette en Kaj voor aanvang van de proeven heel hard naar de kandidaten riepen: ‘Zijn jullie er klaar voor?’ En dat die kandidaten, de meesten toch al best volwassen- dan heel hard ‘jaaa’ schreeuwden. We zijn toch geen drie? Dat mag volgend jaar iietsje minder. Ik was vanavond ook klaar voor een eerste afvaller. Leek me niet zo moeilijk: twee halve finales, dus twee afvallers. Niet dus. Bij een spel horen winnaars én verliezers. Ik moest even terugdenken aan de startperiode van Expeditie Robinson. Kandidaten kregen herkansing op herkansing. Niemand ging naar huis en de eerste weken kropen voorbij. Nu kabbelde het ook naar het einde. Maar laat ik niet zo zuur eindigen. Nog één halve finale en dan de eindstrijd. Ben ik er klaar voor? Jaaa!

Volledig scherm Robbert Rodenburg, Britte Lagcher en Yuki Kempees op de boot in Kroatië © RTL 4