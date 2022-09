'Kofferguys' keren terug in nieuw seizoen Miljoenenjacht

Door een ludieke actie werden in 2016 werden alle 26 ‘koffermeisjes’ van Linda de Mol al eens eenmalig vervangen door 26 knappe mannen. Aanleiding was een brief van blogster Johanna Kommerie aan de presentatrice van de spelshow. Kommerie vond het hoog tijd dat de vrouwelijke assistentes - standaard gekleed in een goud jurkje - werden vervangen door mannelijk schoon. De Mol, die het idee wel zag zitten, had één voorwaarde: er moesten 260 duizend likes op Facebook worden behaald. Tienduizend likes per man. Gekscherend zei ze tijdens de uitzending: ,,We zetten ze bloot neer met alleen een koffertje voor zich. Geintje! We trekken ze wel iets leuks aan.’’ De likes werden behaald, waarna de bekende studiotrap volstond met mannelijke assistentes.

Vorig jaar brak Miljoenenjacht, de spelshow waarbij het draait om dat ene koffertje met vijf miljoen euro, opnieuw met de traditie. De 26 koffermeisjes werden vervangen voor vier vrouwen en vier mannen. Vanwege de anderhalvemeterregel waren er minder assistentes in de studio aanwezig. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, keren er dertien koffermeisjes en dertien kofferjongens terug, die door de makers ‘kofferkanjers’ worden genoemd. De mannelijke assistentes zullen gekleed zijn in een donker pak met gouden stropdas. In de studio zijn duizend gasten aanwezig. Het spel zelf is ongewijzigd.

Comeback Linda de Mol

De terugkeer van Miljoenenjacht betekent ook de comeback van Linda de Mol. Zij legde in januari al haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer na onthullingen over het programma The Voice of Holland. Haar toenmalige partner en The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen werd daarbij beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De bandleider erkende dat hij ‘relaties van seksuele aard’ heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij de RTL 4-talentenjacht.

Het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht werd een half jaar uitgesteld en zal zeven in plaats van vijf uitzendingen bevatten. Miljoenenjacht is zondag om 19.55 te zien op SBS6.

