Koffietijd stopt: ‘We gaan er een mooie, laatste show van maken’

met video Queen of Rock ’n Roll Tina Turner (83) na lang ziekbed overleden

Zangeres Tina Turner, de ‘Queen of Rock ’n Roll’, is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden na een langdurige ziekte. Ze stierf in haar huis in Kusnacht nabij Zürich, meldt een woordvoerder. ,,Met haar verliest de wereld een muzieklegende en een rolmodel.’’