Kogel door de kerk: Derksen, Genee en Gijp gaan dagelijkse talkshow doen

Er was de Talpa-bazen veel aan gelegen om Johan Derksen binnenboord te houden. John de Mol legde een bom onder de toekomst van de mannen van VI. Hij zou hebben gesteld: ,,Jullie gaan met zijn drieën dit dagelijkse programma doen of de stekker gaat eruit”, melden ingewijden aan deze site. Derksen en Gijp waren vrij snel akkoord en gisteren kwam ook Genee over de brug.



De nieuwe dagelijkse show zal vanaf januari 2022 elke werkdag te zien zijn op SBS 6. Daardoor ontstaat wel de gekke situatie dat het drietal recht tegenover de uitzendingen van het voetbal op Veronica komt te staan. Hélène Hendriks neemt daar het stokje over van Genee. Wat er met de radioshow van Genee gebeurt, is nog onduidelijk.



Het VI-drietal was deze zomer al dagelijks te zien bij SBS 6 met hun praatprogramma De Oranjezomer. Daarmee noteerden ze dagelijks zo rond de 800.000 kijkers, een prima aantal voor de zender op dat tijdstip. Derksen had al eerder gezegd zijn ‘tv-pensioen’ uit te willen stellen als er een dagelijkse show kwam waar voetbal niet de hoofdmoot werd. Naar verluidt viel het maken van een dagelijks programma de heren minder zwaar dan verwacht.



Ook de aflopende contracten van Genee en Gijp bij Talpa worden met twee jaar verlengd tot 2024.