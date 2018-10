Kom op boer Wim, por Paula eens in haar zij

Wat is er toch aan de hand deze jaargang van Boer zoekt Vrouw? Het kan aan mij liggen, maar ik mis iets. Ondanks die zinderend hete zomer, wil het totaal niet zinderen op de boerderijen. Hoe komt dat toch? Nu hoeven de boeren van mij heus niet meteen op zijn Geerts aan het ruiken, proeven en voelen te slaan, maar een broeierige blik, een beetje plagerig duwen en trekken of gewoon ‘iets’ mag er onderhand wel gebeuren. Iedereen is zo afwachtend, zo op zijn hoede, tot nu toe.



Misschien hadden de boeren te veel kopzorgen van de heersende droogte om zich vol overgave in de liefde te storten. En #MeToo maakt het er natuurlijk ook niet makkelijker op. Het doet toch wat vreemd aan als een vrouw, Paula van Wim in dit geval, in dit tijdperk uit zichzelf vraagt om een arm om de schouder of por in de zij.



Wat natuurlijk ook niet meewerkt, is dat een paar boeren van deze editie duidelijk worstelen met innerlijke demonen. Michelle lichtte een tipje van de sluier op van de acht jaar durende ‘destructieve’ relatie waarin ze ‘in de grond’ werd gestampt. Dan snap ik wel dat je, ondanks dat je zo graag wilt, toch een muur optrekt, je hart afschermt en veel ongemak weglacht. Of ervoor kiest om wat vaker je mond te houden, zoals haar logé Maarten, die een soortgelijk verleden bleek te hebben. Ik krijg het idee dat er bij Wim ook iets zit wat hem tegenhoudt om er vol in te gaan. De overgebleven Marit en Paula zijn leuk genoeg en vormen allebei een spannende combinatie met hem. Al vraag ik me wel af of die hoogopgeleide dames op termijn kunnen aarden daar, in die vlakke Noordoostpolder.