Komedieserie Jos wint kijkers, Amazing Grace minder in trek

Avatars van ABBA een slap aftreksel? Recensen­ten weten niet wat ze meemaken

De nieuwe ABBA-show met een digitale versie van de band is ‘mindblowing’ en maakt jonge popsterren ongetwijfeld stikjaloers: recensenten in Engeland zijn unaniem lyrisch na de première van Voyage gisteravond. Het toonaangevende The Guardian deelt vijf sterren uit en vermoedt dat de resterende leden van Queen deze week nog gaan bellen om het na te doen.

27 mei