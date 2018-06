Komiek Chris Hardwick ontkent seksueel misbruik ex-vriendin

De Amerikaanse komiek en acteur Chris Hardwick ontkent ten stelligste dat hij zijn ex-vriendin Chloe Dykstra seksueel heeft misbruikt. Hardwick, presentator van de Amerikaanse versie van de spelshow The Wall, reageert op een persoonlijk relaas van Dykstra waarin ze vertelt over een ex die probeerde haar leven te ruïneren.

,,Ik was diepbedroefd toen ik het verhaal van Chloe las", reageert Hardwick bij Deadline. ,,Onze relatie van drie jaar was niet perfect. We vormden uiteindelijk geen goede match en hadden woordenwisselingen, we hebben zelfs naar elkaar geschreeuwd. Maar ik hield van haar en deed als partner mijn best om haar op alle mogelijke manieren te steunen en op te beuren. Ik heb haar op geen enkel moment seksueel misbruikt", stelt de 46-jarige Hardwick.

Chris beweert ook dat de actrice en het model hem ontrouw was tijdens hun relatie, die tot juli 2014 duurde. ,,Toen we samenwoonden ontdekte ik dat Chloe me had bedrogen en heb ik de relatie beëindigd. Een aantal weken daarna wilde ze het goedmaken en vertelde ze dat ze kinderen met me wilde en een gezinsleven met me wilde opbouwen. Ik was de ware voor haar, maar ik heb het niet gedaan, omdat ze was vreemdgegaan."

,,Ik ben er kapot van dat mijn ex me nu beschuldigt van iets dat niet is gebeurd", zeg Hardwick, die in 2016 trouwde met model Lydia Hearst. "Ik ben overrompeld door haar beschuldigingen. Ik heb altijd het beste voor haar gewild. Als echtgenoot, als zoon en toekomstig vader keur ik elke vorm van vrouwenmishandeling af."