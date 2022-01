Komiek en acteur Bob Saget (Full House) onverwacht overleden

De Amerikaanse acteur, komiek en presentator Bob Saget is overleden, meldt de politie in de Amerikaanse staat Florida. Saget drukte tientallen jaren zijn stempel op het Amerikaanse komedielandschap. Hij is 65 jaar geworden.

Saget had afgelopen december aangekondigd weer op tournee te gaan als komiek en trad de avond voor zijn dood op in de plaats Jacksonville. Hij twitterde na afloop enthousiast over het optreden.

Bij het grote publiek werd Saget bekend als vader Danny Tanner in de komedieserie Full House, die eind jaren tachtig en in de jaren negentig erg populair was. Ook presenteerde hij van 1989 tot 1997 het succesvolle televisieprogramma America’s Funniest Home Videos.

Van 2005 tot 2014 was Saget ook veelvuldig te horen, maar niet te zien in de Amerikaanse komedieserie How I Met Your Mother. Hij fungeerde in de serie als de voice-over van hoofdpersoon Ted Mosby. Een paaar jaar geleden kroop hij opnieuw in de huid van Danny Tanneer in de reboot van Full House, Fuller House genaamd, op Netflix.

Beveiligers van het Ritz-Carlton hotel in Orlando, waar Saget verbleef tijdens een tournee door de Amerikaanse staat Florida, troffen hem zondag dood aan in zijn hotelkamer. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar van een misbruik of een overdosis drugs is op het eerste gezicht geen sprake, melden Amerikaanse media.