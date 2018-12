Komiek Kevin Hart gaat de Oscars presenteren

‘s Werelds meest prestigieuze filmprijzen worstelen sinds een aantal jaren met een imagoprobleem. Er was vanuit de filmwereld kritiek over gebrek aan diversiteit onder zowel de leden (die hun stem uitbrengen om te bepalen wie een felbegeerd beeldje krijgt) als de genomineerden en prijswinnaars. Ook waren kijkers niet altijd even enthousiast over de presentatoren.

Jimmy Kimmel was de afgelopen jaren nogal braaf tijdens shows zonder grote uitschieters. Komiek Seth McFarlane opende de awards in 2012 met een nummer over de borsten van actrices in films, genaamd I Saw Your Boobs, en werd alom van seksisme beschuldigd. Ellen deGeneres kreeg in 2014 wel goede recensies; haar spontane Oscar-selfie met een groot aantal beroemdheden was lange tijd de meest populaire foto op sociale media. Billy Crystal deed in 2011 vooral denken aan vervlogen tijden en de combinatie James Franco en Anne Hathaway in 2010 - het tweetal kende elkaar nauwelijks en had absoluut geen chemie - riep bij velen vraagtekens op.