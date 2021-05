Komst Jeangu’s moeder naar songfestival onzeker: ‘Wil héél, héél graag bij mijn knuffelkind zijn’

Jeangu’s 53-jarige moeder, die samen met zijn zus en oma in Paramaribo woont, heeft naar eigen zeggen nog altijd hoop dat ze live bij het optreden van haar zoon kan zijn tijdens de finale op 22 mei in Ahoy. ,,Ik ben een heel, heel optimistisch mens dus ik moet die hoop van mezelf ook houden, maar het knijpt en steekt nu wel. Nee, ik weet echt niet of het nog gaat lukken.” Iedereen om haar heen duimt nu dat ze, ondanks de pandemie, tóch op het vliegtuig mag. ,,In Suriname hebben we daar een speciale uitdrukking voor: voor iemand kraken. En, ja, iedereen kraakt nu voor mij.”