Komt Amalia naar plechtige doop baggerschip Vox Amalia of toch niet?

Is vandaag het eerste, officiële publieke optreden van prinses Amalia (15) of laat de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima de doop van de splinternieuwe sleephopperzuiger Vox Amalia toch over aan haar moeder? De prinsessen Juliana en Beatrix en prins Willem-Alexander hadden hun eerste formele taak rond diezelfde leeftijd.

Het gerucht gaat al langer dat Amalia, die momenteel in de vierde klas zit van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, vanmiddag in Rotterdam misschien aanwezig zal zijn bij de plechtige doop van het 158 meter lange schip van baggermaatschappij Van Oord. De Rijksvoorlichtingsdienst stelt dat koningin Máxima toch echt de persoon is om het in Spanje gebouwde megaschip met champagne een behouden vaart toe te wensen. Neemt ze wellicht haar dochter mee? Hoewel er door koningshuisexperts voorzichtig over wordt gespeculeerd, is Amalia's komst volstrekt onzeker en op geen enkele manier bevestigd of aangekondigd.

Hoe dan ook waren de prinsessen Juliana en Beatrix er destijds best vroeg bij met hun eerste, officiële publieke optredens. Prinses Juliana (1909-2004) was 15 jaar toen ze in Den Haag in 1924, samen met haar moeder Wilhelmina, de in aanbouw zijnde Julianakerk voorzag van een gedenksteen. Beatrix was een jaar jonger toen ze in 1952 de Haagse miniatuurstad Madurodam opende. En prins Willem-Alexander opende - toen 14 jaar - in Rotterdam de Willemsbrug. Dat deed de wat nerveus ogende prins overigens niet alleen, maar met zijn moeder koningin Beatrix. Mocht Amalia vandaag op een doorsnee schooldag daadwerkelijk komen, dan zullen haar ouders het gymnasium of de leerplichtambtenaar om toestemming hebben moeten vragen. Tenzij ze toevallig een vrije dag heeft.

De doop van de Vox Amalia, bij de Cruiseterminal in Rotterdam, is vanmiddag rond 14.00 uur. Bekijk de beelden van de ceremonie - met of zonder prinses Amalia - later op de dag op deze site.