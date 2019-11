Komt er dan eindelijk een reüniespecial van Friends?

Armin van Buuren twee keer in intieme setting in Ziggo Dome

12 november Armin van Buuren staat volgend jaar twee keer in Ziggo Dome. De show This Is Me staat gepland op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei 2020. ,,Ik wil weer iets doen in Nederland. Iets persoonlijks. Daar leent de Ziggo Dome zich uitstekend voor. Een intieme setting. Dicht bij de fans”, aldus Van Buuren.