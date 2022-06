Komt er een vervangende show van de Stones? Het blijft spannend

Hoe kwam het dat het concert maandag pas werd afgelast toen de Arena al volliep?

Daar hebben de Rolling Stones geen gedetailleerde informatie over naar buiten gebracht. Maar het feit dat ze maandag om 17.00 uur nog gewoon begonnen aan de soundcheck in de Johan Cruijff Arena, duidt er natuurlijk wel op dat ze zelf op dat moment nog niet wisten dat het niet door zou gaan. ,,Ik heb begrepen dat Mick Jagger milde coronaklachten had, die hem niet beletten om te beginnen aan de soundcheck’’, zegt Robin Scherrenburg, de voorzitter van de Nederlandse fanclubs Forty Licks, die goede banden heeft met de Stones. ,,Veel fans stonden op dat moment buiten de Arena, we hoorden ze Let’s spend the night together spelen. Jaggers klachten zullen daar echt hebben opgespeeld, waarna ze een coronatest hebben uitgevoerd.’’