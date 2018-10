Komt Marco Borsato weer naar de Kuip?

Op het hoofdveld van de Rotterdamse voetbalclub waar vandaag heel geheimzinnig werd gedaan, hield Borsato borden omhoog met teksten van hemzelf, De Kuip en een logo. Ze werden later afgedekt. Als het om optredens zou gaan, wordt dat waarschijnlijk in de zomer van 2019.



Dat zou kunnen duiden op een promo. In 2004 was Marco Borsato de eerste zanger die De Kuip zo vaak uitverkocht, maar liefst zes keer. De artiesten trok bij elkaar 300.000 bezoekers. Twee jaar eerder, in 2002, stond hij daar ook al. Ook verscheen er in 2005 een DVD van zijn optredens in de Kuip.