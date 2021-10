Koning ontvangt gedupeerden van toeslagenaffaire

Vijf gedupeerden richtten in september een brief aan de koning waarin zij om hulp vroegen en aangaven excuses te willen zien. De slachtoffers stelden bovendien dat zij de afgelopen jaren ‘uit naam van de koning’ allerlei berichten ontvingen. ‘Ook u bent in onze ogen verantwoordelijk voor het leed dat ons en onze kinderen is aangedaan. Bij deze sturen wij eindelijk een brief terug.’



Op Prinsjesdag betuigde de koning medeleven. Tijdens de troonrede zei hij onder meer dat de overheid mensen in de toeslagenaffaire ‘letterlijk en figuurlijk onrecht heeft gedaan’. ,,In beide gevallen geldt: fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen.” Of dat betekent dat de koning excuses zal maken vanmiddag, is onduidelijk.