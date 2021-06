Koning opent met zijn moeder tentoonstelling over schilderkunst

Koning Willem-Alexander opent op 14 juli samen met zijn moeder, prinses Beatrix, de expositie Grensverkenners: Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 150 jaar. De tentoonstelling over de prijs is te zien in Koninklijk Paleis Amsterdam. Voorafgaand aan de opening reikt de koning de prijs van dit jaar uit, maakte de RVD vandaag bekend.

Na de prijsuitreiking maakt de koning traditiegetrouw een ronde langs de kunstwerken van de winnaars en de genomineerden in de galerij. Prinses Beatrix bezoekt bij wijze van opening van de jubileumtentoonstelling Grensverkenners een selectie kunstwerken die te zien is in het historisch paleisinterieur.

De tentoonstelling gaat over het lef en de artistieke visie van diverse kunstenaars in de afgelopen decennia. De tentoonstelling is geopend voor publiek van 15 juli tot en met 3 oktober. Elke bezoeker dient vooraf online te reserveren via de website van het Koninklijk Paleis Amsterdam.

De Koninklijke Prijs is in 1871 door koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. De prijs is bedoeld om jonge, talentvolle schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar.

