Koning reageert op actie van Eloise: ‘Iedereen die artikel 1 van de grondwet verdedigt, heeft mijn steun’

,,Iedereen die artikel 1 van de grondwet met verve verdedigt, heeft mijn steun’’, zei de vorst in Antwerpen bij een ontmoeting met de media aan het einde van zijn staatsbezoek aan België. Hij liet zich verder niet uit over andere media-optredens van de oudste dochter van zijn broer, prins Constantijn, die als deelnemer aan Het perfecte plaatje onlangs in een badpak op tv verscheen.

,,Iedereen die meerderjarig is in Nederland heeft eigen verantwoordelijk en vrijheid te doen en te laten wat hij of zij wil, zeker als lid van de koninklijke familie en niet van het Koninklijk Huis, met de bijbehorende ministeriële verantwoordelijkheid.’’

Laatste keer in koninklijke wagon

Na het persgesprek mengde het koningspaar zich nog tussen honderden Nederlanders die in België wonen, op een receptie in de Handelsbeurs in Antwerpen. Vanuit die stad pakken de Oranjes nog één keer het koninklijke treinstel, terug naar Den Haag. Na die rit wordt de wagon een museumstuk, in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

,,Het is jammer dat aan zo'n mooie traditie een einde komt, maar het paste gewoon niet meer in het huidige beeld. Het netwerk is zo vol, daar zijn geen treinen meer in te passen. We gaan zeer genieten van de laatste paar uur in de wagon’’, vertelde de koning, die aangaf de afgelopen tien jaar ‘vaker met een gewone trein dan met het koninklijke treinstel’ gereisd te hebben.

De vorst vond het verleidelijk om te reageren op de publicatie Staat en slavernij die vorige week uitkwam, waarin werd becijferd dat zijn voorouders omgerekend een half miljard euro aan de VOC zouden hebben verdiend, maar deed het toch niet. Hij noemde de onderzoeken wel belangrijke bouwstenen voor vervolgonderzoeken en zei dat het belangrijk is dat alle feiten boven tafel komen, voordat het helingsproces echt kan beginnen.

Op de vraag of hij zaterdag 1 juli, tijdens zijn toespraak bij de nationale herdenking van het slavernijverleden in Amsterdam, de excuses van premier Rutte zal herhalen, ging hij evenmin in.

Bekijk het fragment met gravin Eloise van Oranje:

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in België. © BrunoPress/Patrick van Emst