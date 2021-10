Koning rijdt in waterstofauto naar opening symposium

Koning Willem-Alexander heeft vanochtend in de Martinikerk in Groningen het vijfde symposium over wind en gas geopend. De koning arriveerde bij de kerk in een op waterstof aangedreven auto, die hij zelf bestuurde. De wagen reed heel prettig, aldus de koning bij aankomst. ,,Heel rustig.”

In zijn openingswoord verwees Willem-Alexander naar verschillende ervaringen die hij de afgelopen jaren heeft gehad met waterstof. ,,Iets meer dan twee jaar geleden opende ik - 30 kilometer hiervandaan - HyStock: een demonstratieproject dat laat zien hoe je groene stroom omzet in waterstof en op kunt slaan.”

Hij herinnerde zich dat een Japanse geleerde hem toen het belang van groene waterstof voor de mobiliteit van de toekomst uitlegde. ,,Als piloot vroeg ik hem of er ooit een brandstof zou zijn met een betere calorische waarde per eenheid gewicht dan kerosine. Zijn antwoord: waterstof is drie keer efficiënter. Dus heb ik ook voor de luchtvaart grote verwachtingen.”

The sky is the limit

De koning vertelde dat hij bij een werkbezoek eerder dit jaar in Delft een divers en internationaal studententeam ontmoette met een bijzondere missie. ,,Hun doel is ’s werelds eerste vliegtuig te ontwikkelen dat wordt aangedreven door waterstof. Over vier jaar moet de eerste tweezitter de lucht in gaan. En over veertien jaar moeten er commerciële vluchten op waterstof mogelijk zijn.”

,,Grote veranderingen zijn mogelijk. The sky is the limit. Maar alleen als we het samen doen en over grenzen heen kijken. Grenzen van landen. Grenzen van sectoren. Grenzen van afzonderlijke belangen”, zei Willem-Alexander ook.

Opwindende tijd

De koning sprak over een opwindende tijd. ,,We kunnen het allemaal voelen. Er hangt iets in de lucht. Vlak voor ons openen zich fascinerende kansen om ons energiesysteem op een andere leest te schoeien met behulp van groene waterstof in combinatie met duurzame stroom en warmte.”

Toch moet er nog veel gebeuren, zei de koning. ,,De overgang naar een duurzaam energiesysteem is niet alleen een van de meest urgente, maar ook een van de meest complexe opgaven van onze tijd. We hebben al ons vernuft en al ons coördinatie- en organisatievermogen nodig. De kosten moeten fors omlaag wil groene waterstof uiteindelijk een betaalbaar alternatief worden dat kan concurreren met andere opties. En daarvoor is opschaling nodig. Volgens internationale studies is zo een kostenreductie van 50 procent haalbaar in de komende tien jaar.”

