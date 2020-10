Koning Willem-Alexander bezoekt covid-afdeling Haags ziekenhuis en spreekt vermoeide artsen

Willem-Alexander sprak met artsen, verpleegkundigen en laboranten op de Covid- en radiologie-afdelingen van het HMC. Hij kreeg te horen dat de werkbelasting in de tweede golf niet alleen hoog is op de intensive care. Ook de piekbelasting op de klinische Covid-afdeling van het HMC is flink toegenomen nu meer testen plaatsvinden en de behandelmogelijkheden zijn verbeterd. De radiologie-afdeling is weer zwaar belast vanwege de vele longfoto’s die worden gemaakt en de druk op de acute zorg is hoger dan tijdens de eerste piek. Het ziekenhuis heeft daarbij ook nog te maken met meer medewerkers die in deze golf besmet raken.