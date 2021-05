Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan Radboudumc en praat met coronapatiënten

New York Times: Optreden Jeangu Macrooy een Black Lives Mat­ter-mo­ment

23 mei Jeangu Macrooy heeft met de boodschap van zijn lied Birth of a new age The New York Times gehaald. ‘De Nederlandse songfestivalinzending bevatte een Black Lives Matter-moment’, kopt de Amerikaanse krant. Alex Marshall, de auteur van het stuk, zegt het ‘geweldig’ te vinden dat de zanger zich in zijn nummer over de kwestie buigt.